Vantage Towers: Aktuelle Kursentwicklung und mittelfristiges Kursziel von 32,64 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Vantage Towers-Aktie lag bei +0,23%, was zu einer positiven Gesamtsumme von +0,58% in den letzten fünf Handelstagen führt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Vantage Towers bei 32,64 EUR. Damit besteht aktuell ein Potenzial für Investoren von -6,26%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und einige teilen die neutrale Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47. Von insgesamt 19 Experten empfehlen 12 die Aktie zu halten, während vier Analysten einen Verkauf vorschlagen und drei weitere sogar zum sofortigen Verkauf raten. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt damit null Prozent.