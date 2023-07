Vantage Towers: Aktienskurs liegt bei 32,64 EUR laut Analysten

Die Aktie von Vantage Towers hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,30% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis auf -0,42%, was darauf hindeutet, dass der Markt aktuell relativ neutral ist.

Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie mit einem mittelfristigen Kursziel von 32,64 EUR nicht richtig bewertet ist. Eine solche Einschätzung würde Investoren ein Risiko in Höhe von -2,63% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht.

Insgesamt haben sich 12 Experten positioniert und vergeben die Bewertung “halten”. Dennoch gibt es immer noch einige Analysten (4), die glauben, dass die Aktie verkauft werden sollte und sogar drei Expertinnen/Experten sind der Auffassung, Vantage Towers müsse sofort verkauft werden. Das Guru-Rating bleibt...