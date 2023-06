Vantage Towers: Aktienkurs und Kursziel

Die Aktie von Vantage Towers hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,18% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen (eine vollständige Handelswoche) betrug das Plus sogar +1,41%. Die Stimmung am Markt ist also derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Vantage Towers liegt bei 32,64 EUR. Das entspricht einem Potenzial von -1,33%, falls die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

12 Analysten bewerten die Aktie neutral mit “halten”, während 4 Experten einen Verkauf empfehlen und 3 weitere meinen, dass ein sofortiger Verkauf angebracht wäre.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47.

Quelle: eigene Recherche