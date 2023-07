Vantage Towers: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 32,64 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Vantage Towers am Finanzmarkt ergab eine minimal negative Veränderung von -0,24%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen jedoch insgesamt ein positives Ergebnis von +0,54%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Vantage Towers-Aktie unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt durchschnittlich 32,64 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von -2,33%. Diese Schätzung wird allerdings nicht von allen Experten geteilt, da sich einige Analysten für einen Verkauf der Aktie aussprechen.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 2,47. Momentan positionieren sich zwölf Experten neutral mit “halten”, während vier Analysten die Meinung vertreten, dass die Aktie verkauft werden sollte. Drei...