Vantage Towers: Aktie könnte um +0,74% steigen und hat ein Kursziel von 32,64 EUR

Laut Analysten ist die Vantage Towers-Aktie derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 32,64 EUR, was einem Potenzial von +0,74% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt.

Am 09.05.2023 verzeichnete die Aktie eine Abnahme von -0,12%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus sogar -0,49%. Die Stimmung am Markt bleibt neutral.

Das Guru-Rating liegt bei 2,47 und hat sich nicht geändert. Von insgesamt 19 analysierten Bankanalysten empfehlen zwölf Anleger “halten”. Vier Analysten raten zum Verkauf und drei plädieren für einen sofortigen Verkauf.

Nach Meinung der Experten könnte sich der Kurs der Vantage Towers-Aktie in Zukunft positiv entwickeln – reinvestieren jedoch auf eigene Gefahr!