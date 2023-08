Vantage Towers: Aktie hat ein Kursziel von 32,64 EUR

Die Wertpapierexperten sind der Meinung, dass die Vantage Towers-Aktie unterbewertet ist. Das tatsächliche Kursziel liegt um -5,01% unter dem aktuellen Preis.

• Vantage Towers stieg am 17.08.2023 um +0,06%

• Das aktuelle Kursziel von Vantage Towers beträgt 32,64 EUR

• Guru-Rating für Vantage Towers bleibt auf einem Niveau von 2,47

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Vantage Towers um +0,06% zu. In den vergangenen fünf Tagen – einschließlich einer kompletten Handelswoche – belief sich das Ergebnis auf +1,54%. Der Finanzmarkt scheint also momentan ziemlich optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung überraschend sein könnte für Bankanalysten , ist ihre Stimmung jedoch klar.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel bei der Aktie von Vantage Tower mit 32,64 EUR angegeben.

Im Durchschnitt gehen Analysten davon aus ,...