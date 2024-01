Vantage Drilling International Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) misst die relative Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vantage Drilling-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 65,49 zeigt auch hier, dass Vantage Drilling weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Medien bezüglich Vantage Drilling untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vantage Drilling-Aktie mit 23,65 USD ein "Gut"-Signal aufweist, da er sich um +6,53 Prozent vom GD200 (22,2 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen berechnet, liegt bei 24,37 USD, was zu einem Abstand von -2,95 Prozent führt und somit zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Vantage Drilling weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Vantage Drilling aufgrund des RSI, der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.