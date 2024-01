Vantage Drilling International Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vantage Drilling-Aktie zeigt eine neutrale Situation an. Der RSI beträgt 50 für den 7-Tage-Zeitraum und 65 für den 25-Tage-Zeitraum, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Vantage Drilling-Aktie führt.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Ebenso wurden neutral Themen von den Nutzern in den letzten Tagen angesprochen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 22,01 USD liegt, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 24,52 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Vantage Drilling-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis, während sie auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Vantage Drilling-Aktie auf Basis der analysierten Kriterien mit einem "Gut"-Rating versehen.