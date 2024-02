Vantage Drilling International Aktie: Ein handfester Grund

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben sich Vantage Drilling auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Außerdem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Vantage Drilling aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Relative Strength Index: Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, kann beurteilt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Vantage Drilling-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,41 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Vantage Drilling.

Sentiment und Buzz: Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Vantage Drilling hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Vantage Drilling in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Vantage Drilling-Aktie aktuell 23,35 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 28 USD liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (24,65 USD) führt zu einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren. In Summe wird Vantage Drilling somit mit einem "Gut"-Rating versehen.