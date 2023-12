Vantage Drilling International Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rexel":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Vantage Drilling wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Vantage Drilling von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt führt zu einer positiven Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vantage Drilling liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 70,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vantage Drilling-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,49 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (23,1 USD) weicht um +7,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Jedoch beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 24,83 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,97 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Vantage Drilling-Aktie.