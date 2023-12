Vantage Drilling International Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Auf einer Skala von 0 bis 100 liegt der RSI für die Vantage Drilling-Aktie bei 65,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Vantage Drilling. Dies spiegelt sich auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wider, in denen keine besonders positiven oder negativen Themen zu erkennen sind. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Vantage Drilling-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,64 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,65 USD weicht um +9,29 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 24,64 USD, was einer Abweichung von -4,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Vantage Drilling in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.