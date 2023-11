Vanke Property Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Vanke Overseas Investment steht derzeit bei einem Kurs von 1,36 HKD, was einem Rückgang von -2,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -22,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Vanke Overseas Investment über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Daraus ergeben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Vanke Overseas Investment in diesem Punkt die Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Vanke Overseas Investment im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vanke Overseas Investment. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI liegt die Vanke Overseas Investment aktuell bei einem Wert von 61,11, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".