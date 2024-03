Vanke Property Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Vanke Overseas Investment-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 1,5 HKD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,46 HKD, was einem Unterschied von -2,67 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,32 HKD, was einem Anstieg von +10,61 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Vanke Overseas Investment daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Vanke Overseas Investment deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Folglich wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 25 derzeit als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Beim RSI25, welcher die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Vanke Overseas Investment-Aktie daher im Hinblick auf den RSI mit "Gut" bewertet.