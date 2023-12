Vanke Property Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse zur Bewertung von Aktien. Für die Vanke Overseas Investment weist der RSI einen Wert von 94,74 auf, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Vanke Overseas Investment zeigen ein uneinheitliches Bild. Sowohl positive als auch negative Meinungen sind nicht stark vertreten, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie um 30 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ist die Abweichung mit -10,53 Prozent negativ. Insgesamt erhält die Vanke Overseas Investment-Aktie somit eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vanke Overseas Investment-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als neutral eingestuft wird.