Vanjia Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Vanjia-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3 USD lag, was einem Unterschied von -39,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,94 USD entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,05 USD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vanjia-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Vanjia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Vanjia neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Vanjia momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15.42%. Diese Konstellation führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Gesamtbewertung der Vanjia-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative-Stärke-Index, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenrendite ergibt eine "Neutral"-Bewertung.