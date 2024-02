Vanjia Aktie: Keine Panik!

Vanjia-Aktie: Analyse zeigt "Neutral"-Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Vanjia-Aktie lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Vanjia in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls eine Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vanjia.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vanjia-Aktie mit 14175,3 deutlich höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die ein KGV von 40,4 aufweisen. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -34,07 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend wird Vanjia auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.