Vanjia Aktie: Jetzt knallt es!

Die Vanjia-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (607,37%) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. In der technischen Analyse zeigt sich zudem, dass die 200-Tage-Linie der Vanjia aktuell bei 5,04 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3 USD liegt, was zu einem Abstand von -40,48 Prozent führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -13,79 Prozent. Darüber hinaus weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vanjia-Aktie mit einem Wert von 14175,3 einen deutlich höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche (62) auf, was darauf hinweist, dass die Aktie als "teuer" einzustufen ist und daher auch auf grundlegender Ebene mit "Schlecht" bewertet wird.

