Vanjia Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung der Anleger bei Vanjia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vanjia-Aktie gemäß dem 200-Tage-Durchschnitt mit einem aktuellen Wert von 4,58 USD als "Schlecht" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs (3 USD) deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu wird die Aktie gemäß dem 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs (3 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, als "Neutral" eingestuft. Somit wird Vanjia auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vanjia-Aktie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Vanjia als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14175,3 insgesamt 35028 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 40,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".