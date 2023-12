Vanjia Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Vanjia in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Vanjia unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Vanjia-Aktie beträgt aktuell 5,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3 USD liegt, was einer Abweichung von -40,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Vanjia. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,57 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -15,97 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vanjia auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Vergleich erscheint Vanjia überbewertet, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14175,3, was einen Abstand von 22705 Prozent zum Branchen-KGV von 62,16 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Vanjia liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem "Neutral"-Rating.