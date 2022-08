Vanguard Investments Funds ICVC-Vanguard UK Long Duration Gilt Index Fund A GBP Gross Income: Dreht der Wind?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Mit 198,53 Euro erreichte der Fond am 07. Dezember 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. In der Zeit seit dem Kurshoch fiel der Preis um -14,96 Prozent nach Süden. Die Vanguard Investments Funds ICVC-Vanguard UK Long Duration Gilt Index Fund A GBP Gross Income Investoren brauchen also einen… Hier weiterlesen