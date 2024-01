Vanda wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig genutzt wird. Bei der Beurteilung von Vanda verwenden wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vanda-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Vanda auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Vanda in Bezug auf den Relative Strength Index eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Biotechnologie"-Branche hat Vanda in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -50,96 Prozent gezeigt. Während die Branche im Durchschnitt um 13,19 Prozent gestiegen ist, lag Vanda 57,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Auch im Vergleich mit dem "Gesundheitspflege"-Sektor, der im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 20,22 Prozent hatte, zeigt Vanda eine Unterperformance. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Vanda in Bezug auf den Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vanda mit 20,25 unter dem Branchendurchschnitt von 104,54 für die "Biotechnologie"-Branche. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vanda eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und fünf negative Tage, und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Vanda insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger.