Vanda Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vanda-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 40) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Analysen gilt die Aktie von Vanda als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,25 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie", der 105,03 beträgt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Jedoch weist die Dividendenrendite mit 0 Prozent einen Rückstand von 2,49 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Biotechnologie" auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was die Schlussfolgerung zulässt, dass die Anleger-Stimmung auf einer eher negativen Ebene liegt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.