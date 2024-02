Vanda Aktie: Schlimme Zeiten!

Vanda Aktie: Bewertung auf Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien

Die Vanda-Aktie weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,42 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 114,15 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vanda derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,54 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik.

Die Rendite der Vanda-Aktie betrug im vergangenen Jahr -42,78 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitspflege") eine Unterperformance von 36,74 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit "Biotechnologie" liegt die Aktie um 32,74 Prozent unter der jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -12,3 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Abweichung von +10,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.