Vanadian Energy Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Vanadian Energy-Aktie bei 0,03 CAD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,015 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 CAD liegt mit einem Unterschied von -25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Vergleicht man die Performance von Vanadian Energy mit anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt die Rendite der Aktie mit -72,22 Prozent mehr als 61 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,51 Prozent aufweist, schneidet Vanadian Energy mit 60,72 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigt sich, dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat im Durchschnitt lag. Daher erhält die Vanadian Energy-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Vanadian Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Vanadian Energy-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Sentiments und des RSI Bewertungen von "Schlecht" und "Neutral".