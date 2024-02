Van Elle Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Van Elle: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Van Elle-Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,27 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt Bauwesen (4,22 %) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund einer Differenz von 0,05 Prozentpunkten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 38,5 GBP nur um 4,66 Prozent unter dem GD200 (40,38 GBP) liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 37,97 GBP, was zu einem Abstand von +1,4 Prozent führt und somit auch zu einem neutralen Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Van Elle-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der RSI25 (ebenfalls 50 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Van Elle-Aktie jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,05 Prozent erzielt, was 30,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Bauwesen" beträgt die jährliche Rendite 1,52 Prozent, und Van Elle liegt aktuell 29,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Van Elle-Aktie eine neutrale Bewertung auf verschiedenen Ebenen, basierend auf Dividende, technischer Analyse und Branchenvergleich.