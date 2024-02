Van Elle Aktie: Ruhe bewahren!

Die Bauunternehmensfirma Van Elle hat eine Dividendenrendite von 4,27 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Van Elle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,05 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauwesenbranche eine Underperformance von -29,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite mit 2,75 Prozent im letzten Jahr um 30,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Van Elle nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 8,75 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen-Segment, der 37,19 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahlen erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral war. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Van Elle. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.