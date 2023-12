Van Elle Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Van Elle-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 41,61 GBP liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 37,5 GBP liegt und somit einen Abstand von -9,88 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der aktuell bei 38,19 GBP liegt. Dies entspricht einer Differenz von -1,81 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Van Elle-Aktie. Der RSI7 liegt bei 60 und der RSI25 bei 57,89, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Van Elle-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -22,96 Prozent verzeichnet, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,33 Prozent, wobei Van Elle mit 29,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Van Elle aktuell bei 8 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 35 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.