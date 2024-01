Valvoline Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valvoline liegt derzeit bei 32,04 und damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Valvoline eine Performance von 17,07 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -3,42 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +20,49 Prozent für Valvoline entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor übertraf Valvoline mit einer Rendite von 6,27 Prozent den Durchschnittswert von 10,8 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Valvoline-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 40,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,71 Prozent entspricht und somit ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Valvoline eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.