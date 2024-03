Valvoline Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Valvoline wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Aktuell liegt der Wert bei 35,71 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 43,6 USD liegt, mit einer Abweichung von +22,09 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 38,45 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von +13,39 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Valvoline-Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Valvoline bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Chemikalien, was einen geringeren Ertrag von 3,45 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Valvoline wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und neutral bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch die Gesamtbewertung für Valvoline in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Valvoline in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment bewertet.