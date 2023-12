Valvoline Aktie: Das ist Wahnsinn!

Valvoline-Aktie zeigt starke Performance in verschiedenen Bereichen

In den letzten 12 Monaten konnte die Valvoline-Aktie eine solide Performance von 1,54 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -17,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,67 Prozent im Branchenvergleich für Valvoline. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 6,06 Prozent über dem Mittelwert von -4,52 Prozent punkten. Aufgrund dieser Überperformance erhält Valvoline in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 34,76 USD, während der aktuelle Kurs bei 36,03 USD liegt, was einer Abweichung von +3,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 32,64 USD um +10,39 Prozent über diesem Wert. Hieraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Valvoline-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Auch aus fundamentaler Sicht kann Valvoline punkten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Valvoline zahlt. Dieser Wert liegt 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird Valvoline auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine positive Tendenz. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird als mittel bewertet, wobei die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung aufweist. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Rating für die Valvoline-Aktie.

Insgesamt zeigt sich also eine starke Performance der Valvoline-Aktie in verschiedenen Bereichen, was zu positiven Bewertungen und einem guten Gesamtergebnis führt.