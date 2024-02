Valvoline Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Valvoline-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 35,34 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 40,4 USD, was einer Steigerung von 14,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 36,89 USD liegt mit einem Plus von 9,51 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Valvoline-Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Allerdings weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 3,43 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Valvoline-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,74 Prozent erzielt, was 20,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie mit 20,77 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Auch langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Valvoline. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 40,4 USD eine Entwicklung von 0 Prozent und ein mittleres Kursziel von 40,4 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".