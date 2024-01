Valvoline Aktie: Was soll das denn werden?

Valvoline-Aktie zeigt sich unterbewertet, so die fundamentale Analyse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 32,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,43 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Valvoline-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 34,95 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 35,61 USD lag, was einem Unterschied von +1,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 34,43 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,43 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Valvoline-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,07 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -4,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,22 Prozent für Valvoline. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit 6,6 Prozent über dem Durchschnitt von 10,46 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Valvoline.