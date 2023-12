Valvoline Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Valvoline: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die aktuelle Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von Valvoline liegt bei 32,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Valvoline in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positivere Tendenz. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die vermehrte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit spiegeln sich in diesem Rating wider.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Valvoline liegt bei 33,45 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 33,02 liegt. Insgesamt wird Valvoline in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Der Branchenvergleich zeigt, dass Valvoline in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,07 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -5,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,18 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Valvoline mit einer Rendite von 17,16 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,09 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysen eine positive Tendenz für Valvoline und unterstützen die aktuelle Bewertung der Aktie.