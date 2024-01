Valvoline Aktie: Alles völlig egal!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Stimmungen gegenüber Valvoline gezeigt, wie aus einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Valvoline-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 34,95 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,61 USD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche konnte Valvoline in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,07 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor zeigt sich eine Überperformance von 6,6 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite des Sektors. Daher wird Valvoline in dieser Kategorie positiv bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Valvoline durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz um Valvoline.