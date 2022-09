"Valuing Natural Capital"-Konferenz

Genf (ots/PRNewswire) -Neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft, 21. September 2022, Genf und onlineEine Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, führenden Forschern der Wirtschaftsfakultät der Harvard University, der FootPrint Coalition und dem Think Tank Geneva Macro Labs überdenkt die Beziehung zwischen Natur und Finanzwelt in einer von ServiceNow unterstützten Multi-Stakeholder-Konferenz .Natürliche Ressourcen sind ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung des Klimawandels. Mangroven, Elefanten, Seegras und andere natürliche Ressourcen fungieren als Kohlenstoffsenken und tragen erheblich zur biologischen Vielfalt bei. Ihr Beitrag zur Stabilisierung unseres Klimas wird jedoch nicht angemessen gewürdigt, was zu ökologischen Schäden führt. Geneva Macro Labs (Gemlabs) und seine Partner widmen der Suche nach innovativen Governance- und Finanzlösungen zum Schutz ihrer ökologischen Dienstleistungen jetzt eine Konferenz.Die Zusammenarbeit zwischen ILO, UNITAR, UNCDF und führenden Forschern des Wirtschaftsinstituts der Harvard University, der FootPrint Coalition, Gemlabs und dem globalen Softwareunternehmen ServiceNow konzentriert sich auf Finanz- und Governance-Mechanismen, um das Naturkapital zu bewerten und die lokalen Gemeinschaften und Arbeitskräfte in die Lage zu versetzen, diese Vermögen neu einzuschätzen.Die Veranstaltung mit hochrangigen politischen Entscheidungsträgern, Wirtschaftsführern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Wissenschaftlern wird sich mit den folgenden Themen befassen:- Naturschutzgebiete und geschützte Gebiete- Umweltsteuern- Zahlung für Ökosystemdienstleistungen- Management der Lieferkette zum Schutz von Ökosystemen- Finanzlösungen wie Dezentralisierte Finanzierung (DeFi), Sozialer Klimafonds und grüne Anleihen- Anpassung der Arbeitskräfte an den KlimawandelDie Hauptvorträge werden von Federico Bonaglia (Stellvertretender Direktor des OECD-Entwicklungszentrums) und Ralph Chami (Internationaler Währungsfonds, Rebalance Earth, Blue Green Future) gehalten, gefolgt von vier vertiefenden Panels mit mehr als 15 Experten (Centre Scientifique de Monaco, UNCDF, UNFCCC Global Innovation Hub, Rebalance Earth, Cortés Solari Philanthropy, The Economist, UNEP Finance Initiative, UNDP, International Finance Corporation, TNFD, AgAu, Brazilian Development Bank, Clarity AI, Diplomatic World Institute, Green Digital Finance Alliance und KPMG). Zusammenfassungen von Experten und ein Lösungspapier nach der Konferenz werden die Ergebnisse sichern.Gemlabs ist ein in Genf ansässiger Think Tank, der sich auf die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung konzentriert. Gemlabs setzt kollektive Intelligenz und neue Technologien ein, um innovative Lösungen für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu finden.Weitere Informationen, Zugang und Pressematerial finden Sie auf der Konferenz-Website (https://tech.forum/gemlabs-vnc2022/).Medienkontakt:Marianne Schörling/ Leonie AchtnichGenf Makro Labsgemlabs@gemlabs.ch +41 79 527 4185Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1895683/Valuing_Natural_Capital_Conference_logo.jpgOriginal-Content von: Geneva Macro Labs, übermittelt durch news aktuell