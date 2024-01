Valuetronics Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Valuetronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,53 SGD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,595 SGD lag, was einer Abweichung von +12,26 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,55 SGD liegt mit einer Abweichung von +8,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Valuetronics eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Valuetronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,69 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 40,62 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Valuetronics diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Valuetronics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.