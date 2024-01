Valuenex Japan Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Valuenex Japan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1112,22 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 947 JPY liegt, was einer Abweichung von -14,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 987,14 JPY, was einer Abweichung von -4,07 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Valuenex Japan-Aktie mit einem Wert von 10,66 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Valuenex Japan gab. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Valuenex Japan, was auch durch die neutralen Nachrichten der letzten Tage bestätigt wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.