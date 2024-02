Valuenex Japan Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Valuenex Japan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Valuenex Japan eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Valuenex Japan derzeit -4,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Valuenex Japan liegt aktuell bei 84,44, was als überkauft gilt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Für den RSI25-Wert von 53 ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Schlecht" bewertet.