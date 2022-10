Value- oder Growth-Aktien: Was ist langfristig besser?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Als Anhänger von Growth-Aktien hat man es derzeit nicht leicht. Nachdem insbesondere die Aktien vieler Tech-Highflyer in den letzten Jahren stark gestiegen waren, folgte in den letzten Monaten der jähe Absturz (Stand: 07.10.22, gilt für alle Angaben). Aktien, die eher dem Value-Segment zuzuordnen sind, halten sich hingegen besser. Ist dies auch in Anbetracht eines nun höheren Zinsniveaus eine Trendwende? Und was hat sich auf Sicht der letzten knapp 100 Jahre besser entwickelt? Value? Oder Growth?

Eine Annäherung an die Begriffe Value und Growth

Bevor wir diese Fragen beantworten können, sollten wir zunächst definieren, was eine Value-Aktie und was eine Growth-Aktie ist. Häufig werden Growth-Aktien als Aktien beschrieben, bei denen das zukünftige erwartete Wachstum besonders groß ist. Value-Aktien zeichnen sich hingegen durch stabile Geschäftsmodelle und eine besonders günstige Bewertung aus.

Ganz so einfach ist es meiner Meinung nach aber nicht. Dazu habe ich eine kleine Frage an dich: Ist Alphabet (WKN: A14Y6H) deiner Meinung nach eine Value- oder eine Growth-Aktie? Wie sieht es mit Coca-Cola (WKN: 850663) aus?

Ich vermute, dass die meisten Anleger Alphabet eher als Growth-Aktie betrachten und Coca-Cola eher dem Value-Segment zuordnen. Woran liegt das? Alphabet wächst stärker (+ 23 % durchschnittliches Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren) als Coca-Cola (+ 5 % durchschnittliches Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren). Zudem mag Alphabet als innovatives Technologieunternehmen auch zukünftig ein größeres Wachstumspotenzial haben. Allerdings ist Alphabet (KGV: 18) günstiger bewertet als Coca-Cola (KGV: 24) und hat unter anderem mit der Google-Suchmaschine ein extrem stabiles, etabliertes Geschäft. Und nun?

Dieses kleine Beispiel soll zeigen, dass die Grenzen zwischen Value und Growth verschwommen sind. Für mich ist Alphabet zu der heutigen Bewertung eine klasse Value-Aktie. Im Folgenden halten wir uns aber an die Zuordnung des S&P 500 Growth und des S&P 500 Value Index. Demnach ist Coca-Cola eine Value-Aktie. Alphabet gehört zum Growth-Segment.

Ein Blick auf die Historie

Wie haben sich diese beiden Segmente nun über die Zeit entwickelt? In diesem Jahr liegt der S&P 500 Value mit minus 15 % vor dem S&P 500 Growth, der um 28 % gefallen ist. Auf Sicht der letzten zehn Jahre liegt der Growth-Bereich mit einem Plus von 216 % jedoch deutlich vor dem Value-Segment (+ 104 %). Entwickeln sich Growth-Aktien also langfristig immer besser?

Das kann man so nicht sagen. In wirtschaftlich guten Zeiten entwickeln sich Wachstumsaktien im Durchschnitt besser. In wirtschaftlich eher schwierigen Zeiten (wie derzeit) laufen Value-Aktien tendenziell besser.

Auf ganz lange Sicht schnitten Value-Aktien besser ab. Laut dem Investmentunternehmen Dimensional haben sich in den USA seit 1927 Value-Aktien im Durchschnitt um 4,1 % pro Jahr besser als Growth-Aktien entwickelt.

Mein Fazit

Also jetzt voll auf Value-Aktien setzen?! In Anbetracht der nicht eindeutigen Zuordnung zu den beiden Kategorien wäre ich damit vorsichtig. Ich versuche eher, mir bei meiner Aktienauswahl das Beste aus beiden Welten herauszupicken. Also schauen, dass einerseits eine schöne Wachstumsperspektive gegeben ist. Und andererseits Themen wie die Bewertung, eine saubere Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell nicht zu vernachlässigen. Womit wir dann zum Beispiel wieder bei Alphabet wären.

Der Artikel Value- oder Growth-Aktien: Was ist langfristig besser? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Alphabet. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

Motley Fool Deutschland 2022