Value Management & Research Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktien von Nsi Asset in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Nsi Asset diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Schlussfolgerung lautet, dass die Stimmung rund um Nsi Asset als "Neutral" zu bewerten ist.

Sentiment und Buzz: Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang ergibt sich für Nsi Asset in den vergangenen Monaten folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, die sich hauptsächlich in der Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war auf normalem Niveau. Daher wird die Bewertung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nsi Asset somit als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nsi Asset-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,11 EUR mit dem aktuellen Kurs (1,4 EUR) ergibt sich eine Abweichung von -33,65 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) von 1,52 EUR um -7,89 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Nsi Asset auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 6 % liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ausfällt.