Value Management & Research Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Nsi Asset-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,5 EUR deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Differenz von -10,71 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,26 EUR, was einen letzten Schlusskurs über dem Durchschnitt von +19,05 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nsi Asset-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Nsi Asset zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Nsi Asset diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Nsi Asset liegt bei 0 %, was 5,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 % liegt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Nsi Asset-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, des Anleger-Sentiments und der Dividende.