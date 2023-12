Value Management & Research Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Nsi Asset-RSI von 50 wird als neutral eingestuft. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt, und somit für einen Zeitraum von 25 Tagen eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt erhält Nsi Asset daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nsi Asset eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für Nsi Asset abgegeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Nsi Asset derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Nsi Asset im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -54,84 Prozent erzielt hat, was mehr als 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Nsi Asset mit -54,62 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

