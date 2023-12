Value Management & Research Aktie: Finger weg?

In den letzten 12 Monaten hat Nsi Asset eine Performance von -54,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -57,78 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 10,17 Prozent im letzten Jahr, wobei Nsi Asset 65,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Nsi Asset ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz verzeichnete Nsi Asset eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin.

Die aktuelle Dividendenrendite für Nsi Asset beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Nsi Asset eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ist der Aktienkurs von Nsi Asset mit 1,25 EUR derzeit -9,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -37,19 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.