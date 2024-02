Value Management & Research Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter den Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern wird auch das langfristige Stimmungsbild im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben einen guten Einblick in die Stimmungslage. Im Falle der Nsi Asset Aktie zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nsi Asset weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nsi Asset bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nsi Asset neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nsi Asset im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,53 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,53 % ausmacht. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Die Nsi Asset Aktie wird aktuell mit einem Wert von 4 als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen überverkauften Wert von 23 und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

