Value Line Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Value Line wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 22,62 liegt es insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,88 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Value Line diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Value Line im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,78 %) mit einer Dividende von 2,58 % niedriger ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Value Line eine Performance von -16,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 12 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -28,37 Prozent im Branchenvergleich für Value Line. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Value Line auch 23,36 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite von 6,98 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.