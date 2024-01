Value Line Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Value Line-RSI liegt bei 63,66, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 40,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen dominierten an vier Tagen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war dagegen verstärkt die Rede von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Value Line. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Value Line aktuell 2, was zu einer negativen Differenz von -3,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Value Line heute mit "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Value Line im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,59 Prozent erzielt, was 7,49 Prozent über dem Durchschnitt (11,09 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,43 Prozent, wobei Value Line aktuell 1,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.