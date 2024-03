Value Line Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Value Line basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, mit zwei Tagen, die von positiven Themen geprägt waren und einem Tag, an dem negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch vor allem auf negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Value Line derzeit eine Dividendenrendite von 2,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,83 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Value Line derzeit bei 45,43 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 39,16 USD liegt, was einen Abstand von -13,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 42,72 USD und einer Differenz von -8,33 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Value Line beträgt derzeit 68,86 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 67,35 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Value Line auf Basis des Anleger-Sentiments, der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.