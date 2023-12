Value Line Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Value Line derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,61 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (48,47 USD) um +3,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu dieser Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 43,15 USD, was einer Abweichung von +12,33 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist die Value Line mit einer Rendite von 18,59 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung auf, die um mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche liegt, die in den vergangenen 12 Monaten bei 17,46 Prozent lag. Auch hier führt die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Value Line liegt derzeit bei 25,59 Euro für jeden Euro Gewinn, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 56 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Kommunikation über Value Line. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben und die Aktie unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.