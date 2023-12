Value Line Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet hat interessante Ausprägungen bei der Aktie von Value Line gezeigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Veränderungen auf, weshalb eine neutrale Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Value Line im letzten Jahr eine Rendite von -16,37 Prozent erzielt, was 21,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,1 Prozent, und Value Line liegt aktuell 26,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist Value Line mit einer Dividende von 2,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,82 %) niedriger einzustufen. Die Differenz von 3,24 Prozentpunkten führt daher zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Value Line als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,62 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".