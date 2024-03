Value Line Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Value Line eine Rendite von -12,73 Prozent. Dies bedeutet eine Unterperformance von 21,3 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor, die eine durchschnittliche Rendite von 8,57 Prozent erzielten. Im Bereich der Kapitalmärkte liegt die mittlere jährliche Rendite bei 12,46 Prozent, was dazu führt, dass Value Line aktuell um 25,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Value Line derzeit mit 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent für die Kapitalmärkte-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -3,88 Prozent zur Durchschnittsrendite, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik führt.

Auf fundamentaler Basis wird Value Line im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,59, was einen Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,08 ergibt. Aus diesem Grund empfiehlt die Redaktion die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut".